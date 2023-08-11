توفي المغني الأميركي سيكستو رودريغــيس، الذي بقــي منسيـــا لفترة طويلة قبل أن يعيده الفيلم الوثائقي «سيرتشينغ فور شوغر مان» الحائز جائزة أوسكار إلى دائرة الضوء، عن 81 عاما، وفق بيان نشر على موقعه الرسمي على الإنترنت. وجاء في البيان «ببالغ الحزن نعلن وفاة سيكستو دياز رودريغيس في وقت سابق». ولم يحدد سبب الوفاة، لكن الفنان كان يعاني من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة. في سبعينيات القرن الماضي أصدر سيكستو رودريغيس ألبومين لم يحققا أي نجاح يذكر في الولايات المتحدة، لكنه أصبح من دون علمه نجما شهيرا في جنوب أفريقيا ونيوزيلندا وأستراليا.