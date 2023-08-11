بعد تغييره الجذري لسوق انتقالات لاعبي كرة القدم من خلال اجتذاب نجوم عالميين بصفقات باذخة، ينطلق الدوري السعودي لكرة القدم الجمعة، وسط تحديات لإثبات نفسه.



تعاقد النصر مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو يناير الماضي، ثم لحق به زميله السابق في ريال مدريد الإسباني المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع الاتحاد بطل الدوري، فيما انضم المهاجم السنغالي ساديو ماني ولاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر.



وانضم الجناح الجزائري رياض محرز ـ الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي إلى أهلي جدة، فيما ذهب البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش إلى الهلال، واتجه المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد ومواطنه جوردان هندرسون إلى الاتفاق، في خطة قالت وزارة الرياضة السعودية إنها تستهدف «الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم».



وتقام فعاليات البطولة هذا الموسم بمشاركة 18 فريقا بعدما اقتصر العدد الموسم الماضي على 16 فريقا، عندما توج اتحاد جدة باللقب بعد منافسة قوية مع النصر.



وتتسم المسابقة هذا الموسم بصبغة غير مسبوقة بعدما دعم أكثر من فريق في المسابقة صفوفه بعدد من أبرز النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية على مدار المواسم الماضية، حتى أصبح الدوري السعودي من أكثر دوريات العالم جذبا للاهتمام الإعلامي والجماهيري.



ووضح هذا الاهتمام من خلال عقود البث التي أبرمت مؤخرا مع عدد من الشبكات العالمية لنقل مباريات البطولة تلفزيونيا للعديد من أنحاء العالم في ظل الرغبة الكبيرة من المشجعين حول العالم في متابعة هذا الكم الكبير من النجوم الذي انتقل إلى صفوف الأندية السعودية.



ويتزايد عدد المنتقلين من القارة الأوروبية ومن مختلف أنحاء العالم إلى الأندية السعودية يوميا، حتى أصبح لدوري «روشن» صبغة عالمية ينتظر أن تترك بصمة هائلة في الموسم الجديد.



وينتظر أن تضاعف هذه الصفقات من حجم الإقبال الجماهيري على المدرجات في العديد من مباريات البطولة خلال الموسم، كما يتوقع أن تضاعف من قوة المنافسة في المباريات وعلى لقب المسابقة.



ويقص أهلي جدة شريط افتتاح فعاليات الموسم الجديد للبطولة الجمعة بمواجهة الحزم فيما يبدأ اتحاد جدة رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة في ضيافة الرائد يوم الاثنين المقبل.



وبخلاف المباراتين المقررتين للهلال مع أبها والنصر مع الاتفاق بالمرحلة الأولى من المسابقة، تشهد هذه المرحلة أيضا مباريات الطائي مع ضمك والفيحاء مع الخليج بعد السبت، والرياض مع الوحدة والفتح مع التعاون يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي الشباب مع الأخدود يوم الاثنين المقبل.