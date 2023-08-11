أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن حرائق الغابات في هاواي «كارثة كبرى»، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة «ماوي» المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.



وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس بايدن أعلن «وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق».



واندلعت الحرائق على الساحل الغربي «لماوي» وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية، ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.



وأوضح مكتب بايدن أنه تحدث عبر الهاتف مع حاكم هاواي جوش غرين.



ونوه البيت الأبيض، الى ان الرئيس الأميركي «أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات».