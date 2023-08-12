من المتوقع اتجاه أسعار الذهب للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام المقبل، مع تخفيض أسعار الفائدة ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي تعزز من دور المعدن الأصفر كأصل آمن، وذلك وفقًا لما ذكره محللون لشبكة "سي إن بي سي".

جدير بالذكر أن سعر الذهب الفوري سجل أعلى مستويات التداول اليومي على الإطلاق في السابع من أغسطس 2020 عند 2072.5 دولار للأوقية، وحاليًا يتوقع المحللون تجاوز ذلك وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

وقال "بارت ميليك" المدير العالمي لقسم استراتيجية السلع الأساسية لدى "تي دي سكيورتيز": أتوقع تحرك الذهب أعلى 2100 دولار في أواخر 2023، وبداية عام 2024، وأرجع ذلك للتوقف المحتمل في دورة التشديد النقدي الحالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في حين حدد "ديفيد هاوزر" مؤسس "ليفرمور بارتنرز" مستهدفه لأسعار الذهب عند 2500 دولار - أي بارتفاع أكثر من 26% من المستويات الحالية - بحلول نهاية عام 2024، وأرجع ذلك إلى أن قوى الركود قد تترسخ في وقت لاحق من هذا العام وتكتسب زخمًا في 2024، وهو الوقت الذي قد يصل فيه المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة.

وذكر أيضًا "راندي سمولوود" المدير التنفيذي لـ "وياتون بريشس ميتالز" أنه واثقًا تمامًا من أنه في غضون عامين، ستصل أسعار الذهب إلى 2500 دولار، مشيرًا إلى أنه أي نوع من الاتجاه نحو الركود سيكون إيجابيًا بالنسبة للذهب، وأنه يشهد ضعفًا في الاقتصاد الصيني والأمريكي.

ويتوقع أيضًا بنك "يو أو بي" تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة ولكن بحلول النصف الثاني من عام 2024، وأوضح "هينج كون هاو" رئيس استراتيجية الأسواق والاقتصاد العالمي وأبحاث الأسواق أن المعدن النفيس يجب أن يرتفع عندما تتوقف أسعار الفائدة عن الارتفاع ويتراجع الدولار.