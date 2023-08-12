يشعر كبار مسؤولي إدارة المخاطر بالقلق الشديد إزاء استمرار التقلبات في العلاقات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية بين الاقتصادات الكبرى، في حين يتوقع معظمهم حدوث اضطرابات على نطاق عالمي في النصف الثاني من عام 2023.

- بعد ستة أشهر من تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 الذي وجد أننا على شفا "أزمة متشعبة"، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أول توقعاته لكبار مسؤولي إدارة المخاطر العالمية.

- يحدد فحص منتصف العام هذا لمشهد المخاطر أكبر التهديدات وأكثرها احتمالية للنمو الاقتصادي والأسواق العالمية والعمليات التجارية الأوسع في النصف الثاني من العام الحالي.

- في استطلاع يونيو، طُلب من مجتمع مسؤولي إدارة المخاطر في المنتدى قياس المستوى المحتمل للتقلبات العالمية في 5 مجالات: العلاقات الجيوسياسية والاقتصاد والسياسة المحلية والمجتمع والتكنولوجيا.

- وتوقع أكثر من 85% منهم استمرار التقلبات في الظروف الاقتصادية والمالية داخل الاقتصادات الكبرى وعبرها.

أربعة مخاطر على الاقتصاد الكلي تهيمن على النصف الثاني من عام 2023

طُلب من كبار مسؤولي المخاطر الإقليميين اختيار ما يصل إلى 5 مخاطر يتوقعون أن يكون لها "تأثير فادح" على منظماتهم في الفترة المتبقية من عام 2023. واختار نصفهم على الأقل هذه المخاطر الكلية الأربعة:

1- المؤشرات الاقتصادية الكلية

- يقول التقرير إن التركيز على المخاطر الاقتصادية يتماشى مع التقييمات الدولية القاتمة لتوقعات النمو العالمي.

- في يونيو، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بنسبة 2.1%، مقارنة بنسبة 3.1% في عام 2022.

- يشير واضعو التقرير إلى أن التضخم آخذ في الانخفاض، ولكن في العديد من البلدان، لا يزال "مرتفعاً بعناد" ويؤثر بشكل كبير على مشهد المخاطر الاقتصادية.

- تتمثل إحدى النتائج الرئيسية في ارتفاع أسعار الفائدة، والتي بلغت الآن أعلى مستوياتها في أوروبا منذ 15 عامًا على الأقل.

- وقد أدى ذلك إلى خفض الطلب ولكنه أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وجعل ضائقة الديون أو التخلف عن السداد مصدرا لقلق حقيقي للغاية بين المنظمات.

حيث قال ربعهم تقريبًا إن الديون "من المحتمل جدًا أن يكون لها تأثير فادح على منظماتهم" هذا العام.

2- تعطل تسعير أو توريد المدخلات الرئيسية

- توقع كبار مسؤولي المخاطر أعلى مستويات التقلب في العلاقات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية، والتي لها تأثير كبير على سلاسل التوريد.

- وأكّد أكثر من نصفهم على أن اضطرابات التسعير أو الإمداد بالموارد الحيوية، مثل الوقود، من المرجح أن يكون لها تأثير شديد على منظماتهم خلال الأشهر المقبلة.

- في معظم الاقتصادات الكبرى، تتجاوز أسعار المواد الغذائية المتوسطات السابقة.

- ويمكن لظاهرة "إل نينيو" (El Niño) المناخية أن تعطل إنتاج المحاصيل وتؤدي إلى نقص المياه.

- تعتقد بعض منظمات المجتمع المدني التي شملها الاستطلاع أنه قد تكون هناك صدمات جيوسياسية إضافية للمدخلات الرئيسية في الأشهر الستة المقبلة.

- ويمكن أن يشمل ذلك أزمة طاقة جديدة أو زيادة السيطرة على المدخلات الصناعية الحيوية.

3- النزاعات المسلحة واستخدام الأسلحة

- يعتقد كبار مسؤولي إدارة المخاطر أن النزاع المسلح يمكن أن يكون له تأثير شديد في غضون الأشهر الستة المقبلة.

- نشب أكثر من 100 نزاع مسلح في جميع أنحاء العالم اليوم، مع تأثر العديد من المنظمات بشكل مباشر، بينما تشهد منظمات أخرى اضطرابات غير مباشرة، مثل التجارة وسلاسل التوريد.

- ومع استمرار الحرب في أوكرانيا على مدى 18 شهرًا وانسحاب روسيا مؤخرًا من اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، يشهد الأمن الغذائي العالمي خطرًا محدقًا.

- وقد أشار أحد مسؤولي إدارة المخاطر إلى أن الصراع ليس محليًا، لأن له آثار غير مباشرة بسبب الترابطات العالمية.

- هناك أيضًا العنف داخل الدولة، بما في ذلك الإضرابات وأعمال الشغب، والذي يمكن أن يؤثر على المنظمات في الأشهر الستة المقبلة.

4- التغييرات التنظيمية وسياسات الامتثال والإنفاذ بما في ذلك التطورات المتعلقة بالتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي

- توقع نصف المشاركين في الاستطلاع حدوث اضطرابات ناجمة عن التطورات السياسية في الاقتصادات الرئيسية في العالم.

- يمكن أن يشمل ذلك كل من الانتخابات وتغيير النظام ولكن أيضًا التغييرات التنظيمية وسياسات الامتثال والإنفاذ.

- والتي يرى نصف المشاركين في الاستطلاع أنها تشكل خطرًا كبيرًا على مدى الأشهر الستة المقبلة.

- تتراوح هذه القيود ما بين القيود التجارية إلى التطورات التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.



كيف يمكن للشركات إدارة المخاطر من وجهة نظر الخبراء؟

- يقول "بيتر جيجر"، كبير مسؤولي إدارة المخاطر في مجموعة زيوريخ للتأمين، والذي شارك بدوره في الاستطلاع، إنه يتعين على الشركات التي ترغب في بناء استراتيجية قوية ومرنة لإدارة المخاطر، التركيز على المخاطر والتهديدات طويلة الأجل.

- معللًا الأمر بأن التركيز المحدود للغاية على المخاطر التي من المحتمل أن تهيمن على مدى الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك يمكن أن يؤدي إلى تشتيت انتباهنا بسهولة عن التعامل مع المخاطر الكبيرة التي ستحدد شكل المستقبل.

- وأردف بقوله إن المدى القصير هو مجرد إلهاء يمكن أن يستنزف الطاقة والتركيز اللازمين للصورة الأكبر.

- يُعد الذكاء الاصطناعي مثالًا جيدًا للمخاطر التي تتطلب منا التفكير على المدى الطويل. سيّما وأن هناك اعتقادا سائدا بأنه سيعطل حياة الجميع في المستقبل.

- وهنا يؤكد "جيجر" أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديدًا مباشرًا بالنسبة للكثيرين. إلا أن تجاهل الآثار والاتجاهات التي سيجلبها مع مرور الوقت سيكون خطأً فادحًا.

- لذلك، سيكون من الحكمة البدء في التخطيط الآن لإيجاد طرق التخفيف أو التكيف مع التغييرات المحتملة -والمخاطر جنبًا إلى جنب مع الفرص - التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي.

- واختتم "جيجر" بقوله إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تستند إلى وجهة نظر طويلة الأجل لتشكيل نتائج إيجابية، والمساهمة في عالم أكثر إيجابية وشمولية واستقرارًا للجميع في نهاية المطاف.