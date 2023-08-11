ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط يرتفع إلى مستويات قياسية، بدعم من قوة السفر الجوي في الصيف، وتزايد استخدام النفط في توليد الطاقة، وارتفاع نشاط البتروكيماويات في الصين.

ووصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي 103 ملايين برميل يوميًا في يونيو، وقد يشهد أغسطس ارتفاعًا آخر.​

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر الجمعة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى 102.2 مليون برميل يوميًا في 2023، وأن الصين تمثل أكثر من 70% من هذا النمو.

لكنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب في العام المقبل إلى مليون برميل يوميًا مع نفاد زخم انتعاش ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية الباهتة ومعايير الكفاءة الأكثر صرامة وتزايد الاتجاه نحو المركبات الكهربائية.

وتراجعت إمدادات النفط العالمية بمقدار 910 آلاف برميل يوميًا إلى 100.9 مليون برميل يوميًا في يوليو، ولكن من المتوقع نمو إنتاج النفط العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا إلى مستوى قياسي قدره 101.5 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

وأوضحت الوكالة: لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة وتشديد الائتمان المصرفي، ما يضغط على الشركات التي تضطر بالفعل للتعامل مع ركود التصنيع والتجارة.