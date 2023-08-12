واصل قطاع الأمن الجنائي ضرباته لسراق ومهربي المواد التموينية المدعومة من الدولة، حيث تمكن من إلقاء القبض على مقيمين من جنسية عربية بحوزتهما كمية كبيرة من مواد التموين بعد ساعات من ضبط آسيوي بذات الجرم.

وأفاد مصدر أمني ل« الأنباء»، بأن مكتب مباحث مخفر جليب الشيوخ ضبط المتهمين بعد ورود معلومات عن تهريبهما مواد التموين المدعوم إلى خارج البلاد وبيع كميات منها على الأسواق والأفراد مقابل مبالغ مالية تفوق كثيرا سعرها في مراكز بيع التموين.

وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفا بما دلت عليه التحريات وأرشدا عن مخزن عثر فيه على كميات كبيرة من مواد التموين بعضها تم تفريغه في أكياس تحمل علامات تجارية مغايرة بهدف التمويه، مضيفا أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.