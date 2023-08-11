في نهاية خطبة الشيخ ماهر المعيقلي في المسجد الحرام اليوم الجمعة ظهرت عليه آثار التعب، مما دعاه إلى أن يقطع الخطبة ليقول: «أقم الصلاة»، وحين الشروع بالصلاة لم يستطع إكمال الفاتحة، وعلى الفور تقدم الشيخ د.عبدالرحمن السديس، الذي كان في الصف وراءه ليؤم المصلين لاستكمال الصلاة.

في الوقت ذاته، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات للشيخ المعيقلي، داعين له أن يكون بخير وعافية بعد العارض الصحي الذي تعرض له، والذي من المحتمل أن يكون بسبب حرارة الشمس.

إلى ذلك، طمأن رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على صحة الشيخ ماهر المعيقلي والذي تعرض لعارض صحي بسيط، ودعا الله سبحانه أن يمن على الشيخ المعيقلي بتمام الصحة والعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بيانا لما حدث اليوم خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم بإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر المعيقلي إعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول الصلاة فلم يستطع بعدها إكمال الصلاة فتأخر، وأتم بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

والمتحدث الرسمي للرئاسة يطمئن الجميع بأن الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.