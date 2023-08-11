توقف بث تلفزيون لبنان «TL» وسط إضراب موظفيه المستمر منذ الثالث من شهر أغسطس الجاري للمطالبة بحقوقهم. واستمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة منذ ذلك الوقت، لكنه توقف عن البث نهائيا الجمعة.

وأعلنت رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق، في تصريح لها عن أن «قرار الإضراب كان للمطالبة بحقوقنا ومطالبنا المحقة باعتراف وزير الإعلام زياد مكاري، فالموظف في تلفزيون لبنان يتقاضى حتى اليوم راتبه الذي يتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة لبنانية».

وأضافت «تعرقل مسار المعاملات لحصول موظفي التلفزيون على مستحقاتهم المتراكمة منذ عام 2021، عندما منحت زيادة على الرواتب للعاملين في القطاعين الخاص والعام، لكن موظفي تلفزيون لبنان لم يتقاضوا أي زيادة على رواتبهم».

وقالت «تحركنا ليس ضد أي شخص وهذه مطالب محقة، وموظف تلفزيون لبنان لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله».

وأشارت إلى أن تلفزيون لبنان يضم 190 موظفا.

من جهته، قال وزير الإعلام زياد مكاري، إن تلفزيون لبنان لم يقفل لكنه توقف عن البث فقط «ولا نية لدينا بذلك ونحن نعمل على معالجة المشاكل».