بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الجمعة ببرقيتين إلى رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي كامالا دي هاريس ورئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي عبر فيهما عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا الحرائق التي اندلعت في ولاية هاواي وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس الخميس حالة الكارثة الكبرى في ولاية هاواي في أعقاب حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة ماوي وتسببت بعشرات القتلى والجرحى.

وبحسب السلطات الأمنية في هاواي فقد قتل ما لا يقل عن 36 شخصا وأصيب العشرات جراء حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة ماوي ودفعت الآلاف إلى الفرار.



