بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي اختيار فواز العوضي مديرا للشؤون القانونية بالتكليف، مؤكدا انه مكسب كبير.



وقال الضاحي: أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي بالهيئة الإدارية والزملاء أعضاء هيئة التدريب بالكليات بخالص التهاني والتبريكات الى فواز العوضي بمناسبة هذا الاختيار الموفق.



وأشار الضاحي إلى أن فواز العوضي من الكفاءات المشهود لها بحسن الخلق والعمل الدؤوب، وسيقف من الجميع على مسافة واحدة لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الهيئة، متمنيا له السداد والتوفيق في القيام بمهام منصبه الذي هو أهل له.