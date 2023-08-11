أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، أنه سيتم، الجمعة، استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة.



وقال بن مبارك عبر حسابه على تويتر إن الحكومة تعاملت «بمسؤولية عالية» تجاه ملف صافر، مشيرا إلى أن هدفها الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة.



والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استكمال نقل نحو 97% من إجمالي النفط المخزن في «صافر» إلى الناقلة البديلة خلال الأسبوعين الماضيين من عملية النقل.



وكشف وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد الثلاثاء الماضي عن تفريغ 94% من نفط خزان صافر، أي أكثر من مليون برميل.