أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إقالة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق البلاد، في خطوة وضعها في إطار محاربة نظام فساد مستشر على هذا الصعيد ويستغله مجندون للفرار من الخدمة.



وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام «إثراء غير مشروع، قوننة أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلنا: نحن نقيل جميع المفوضين العسكريين».



وقال زيلينسكي إنه تم فتح 112 تحقيقا جنائيا بعد تفتيش أجرته هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية وأجهزة الأمن ومكتب المدعي العام.



وأضاف «هناك تجاوزات في مناطق مختلفة. دونيتسك وبولتافا وفينيتسيا وأوديسا وكييف». وطلب من القائد الاعلى للجيش فاليري زالوجني استبدال المسؤولين المقالين بمحاربين قدامى في الحرب التي بدأتها روسيا.



وأوضح ان «هذا النظام يجب ان يديره اشخاص يعرفون تماما ما معنى الحرب ولماذا تعتبر الرشوة والاستخفاف في زمن الحرب خيانة عظمى».



وتابع أن التجنيد العسكري يجب أن ينظمه «جنود كانوا على الجبهة أو لم يعودوا قادرين على البقاء في الخنادق لأن صحتهم لا تسمح بذلك أو باتوا معوقين».



ووعد بمعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد داعيا الآخرين إلى «التوجه إلى الجبهة» إذا ارادوا «الاحتفاظ باوسمتهم والحفاظ على كرامتهم».



من جهة اخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت الجمعة طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق نحو هدف غير محدد في موسكو، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من هجمات الطائرات المسيرة على العاصمة الروسية.



وفي وقت سابق أغلقت السلطات الروسية مطاري فنوكوفو وكالوجا على بعد حوالي 150 كيلومترا من جنوب غرب العاصمة بسبب الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة. وأعيد فتح المطارين في وقت لاحق.



وقالت الوزارة في بيان «تم إحباط محاولة من جانب النظام في كييڤ لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو»، مضيفة أن الطائرة المسيرة تحطمت وسقطت في غابة غربي موسكو.



وتابعت «لا يوجد ضحايا ولا أضرار».



وأعلن مطار فنوكوفو في وقت سابق أنه اضطر إلى تعليق جميع الرحلات «لأسباب خارجة عن سيطرة المطار»، وأضاف أنه أعاد توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى في منطقة موسكو. ولم يقدم معلومات أخرى.



وتم استئناف الرحلات في مطاري فنوكوفو وكالوجا في وقت لاحق.