قتل 23 جنديا على الأقل وجرح آخرون في كمين استهدف حافلة عسكرية بريف دير الزور شرق سورية، وفق ما أفادت وسائل اعلام رسمية ومواقع محلية سورية.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن عددا من العسكريين قتلوا وأصيب آخرون بجروح، جراء «هجوم إرهابي استهدف حافلتهم جنوب شرق دير الزور».



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن «مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية مساء الخميس في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور».



وأفادت وسائل إعلام موالية بأن 20 عنصرا من الجيش قتلوا وأصيب 10 آخرين في كمين نصبه مسلحون مجهولون بريف دير الزور الشرقي.



وأوضحت المصادر أن الكمين استهدف عدة حافلات تقل عناصر من الفرقة 17 على طريق المحطة الثانية في بادية مدينة الميادين شرقي دير الزور، مساء الخميس.



وقال موقع «أثر» المقرب من ايران أن الكمين استهدف 3 حافلات مبيت للجيش السوري ونفذه عناصر مجهولون، يعتقد أنهم من تنظيم «داعش»، وذلك على طريق بادية الميادين شرقا.



ونقل الموقع عن مصادر بأن الحافلات كانت خارجة من موقع الـ T2، ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر وإصابة آخرين، واحتراق حافلة وعطب أخرى، فيما تمكنت حافلة ثالثة تقل عناصر من الفرقة المذكورة من النجاة.



وأشارت المصادر إلى أن القيادات العسكرية عملت على تأمين وصول الناجين إلى أماكن آمنة، ولم تحدد عدد القتلى، لافتة إلى أن موقع الاستهداف يشير إلى أن المنفذ هم من عناصر تنظيم «داعش» الذي ينشط في البادية الجنوبية الشرقية لسورية (بادية حمص).



وسبق هذا الاستهداف بيومين هجوما على حاجز عسكري ببلدة “معدان عتيق” يتبع لقوات الدفاع الوطني والجيش، في الرقة وأسفر عن مقتل 10 عناصر.



واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان تنظيم داعش بنصب كمين لحافلة «واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة».



وتسبب ذلك بمقتل «23 جنديا على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة»، فيما لايزال «مصير العشرات من الجنود مجهولا».



وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل للتنظيم ضد الجيش السوري والمسلحين الموالين منذ مطلع الشهر الجاري، وإن كان «الأكثر دموية»، وفق المرصد.



ويكثف التنظيم في الآونة الأخيرة من وتيرة عملياته في مناطق عدة، وفق المرصد، الذي اعتبر أن ذلك يهدف إلى «إيقاع أكبر عدد من القتلى، في رسالة هدفها القول إن التنظيم لايزال موجودا ويعمل بقوة رغم استهداف زعمائه».



ومنذ خسارة مناطق سيطرته كافة، قتل أربعة من زعماء التنظيم آخرهم أبي الحسين الحسيني القرشي، الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سورية قبل ايام. وقد أعلن التنظيم في الثالث من أغسطس تعيين خلف له.