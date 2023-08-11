مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، تفاجأ السوريون بالأسعار الخيالية للمستلزمات المدرسية في الأسواق التي باتت تحصى بعشرات الآلاف ولربما تتجاوز المائة ألف أحيانا.



وبحسب تقرير لموقع «أثر» المقرب من السلطة فإن أسعار الحقيبة المدرسية تبدأ من 90 - 100 ألف ليرة سورية، الأمر الذي قد يجبر الكثير من العائلات على إعادة استخدام مستلزمات أطفالهم القديمة وإعادة تدويرها بين الإخوة، علما ان متوسط راتب الموظفين الحكوميين الشهري يعادل نحو 100 الف ليرة.



ولا تستطيع غالبية الأسر تأمين جميع مستلزمات ابنائها خصوصا لمن لديه اكثر من ولد في المدرسة، فتلجأ الكثير منها إلى إصلاح أو تعديل الحقائب والألبسة المدرسية لتناسب أبناءهم، فيما يذهب آخرون لشراء الألبسة المدرسية المستعملة، لاستخدام ما يتم توفيره في الملابس بشراء المستلزمات الأخرى كالدفاتر والأقلام وباقي القرطاسية. وتصف احدى السيدات أن «موعد بدء المدرسة يعد نكبة بالنسبة لي».



وتعاني سيدة اخرى لديها ولدين توأمين في الصف الأول من موضوع اللباس حيث لا يمكن اعادة تدوير المدارس كون الاثنين في نفس السنة الدراسية. وفوق ذلك تبدو مشكلتها أكبر اذا انها تحتاج إلى مواصلات خاصة لأبنائها وتأمين مصروفهما من طعام ونقود وبعض المتطلبات الإضافية مثل »دفتر الرسم والموسيقا والألوان».



وبحسب التقرير الذي رصد الاسعار في منطقة الحلبوني بدمشق والتي تعتبر السعار فيها أقل من باقي المناطق، تبين أن سعر الحقيبة المدرسية يبدأ من 100 ألف، واللافت كان وجود حقائب بميزات منها حقيبة «يو إس بي» التي يتجاوز سعرها 250 ألف ل.س فهي تحوي على وصلة بداخلها موصولة بـ «باور بانك» ويمدد لها كبل إلى الخارج لشحن الموبايل أو اللابتوب أو التاب.



والدفاتر «السلك» تبدأ أسعارها من 4500 ليرة للواحد منها، والسعر يزيد بحسب عدد الصفحات، بالمقابل سجلت أسعار الدفاتر العادية 3000 ليرة للواحد منها.



أما أسعار أقلام الحبر والرصاص فتراوحت أسعارها بين 1000 - 3000 للواحد منها، الممحاة والمبراة يبدأ سعرها من 500 ل.س.



وأوضح بعض بائعي المحلات وأصحاب المكاتب والموزعين خلال حديثهم مع «أثر» أن الوضع الاقتصادي سيء جدا وازداد سوءا من فترة شهر تقريبا، أي أن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت الضعف وأكثر، مضيفين: «لو أن الأهالي اشتروا القرطاسية منذ شهر لوفروا 60% من أموالهم».



وتوقع بعض البائعين ارتفاع أكثر بأسعار للقرطاسية في الأيام القادمة حيث تختلف الأوضاع الاقتصادية بين ليلة وضحاها، بالإضافة إلى أن الكثير منهم يدخر بضائع قديمة ويريد بيعها بالسعر الجديد نظرا لتبدل وتغير الأسعار.