بدأ آلاف الأطباء في المستشفيات الإنجليزية الجمعة إضرابا لمدة أربعة أيام للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا في البلاد، في تحرك اجتماعي آخر داخل نظام الخدمة الصحية الوطنية (ان اتش اس)الذي يشهد أزمة.



وكثف «الأطباء المبتدئون» من تحركهم منذ اشهر، مما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية. وكان آخر اضراب لهم في منتصف يوليو الفائت.



وخسر هؤلاء الأطباء 26% من راتبهم منذ عام 2008 عندما فرض الاقتصاد في النفقات في اطار سياسات التقشف، كما ذكرت نقابة الاطباء البريطانية التي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 35%.



وتعارض حكومة المحافظين ذلك متمسكة باقتراحها «النهائي» الذي قدمته منتصف الشهر الماضي بزيادة قدرها 6%، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 1250 جنيها إسترلينيا.



بينما يؤثر التضخم على القوة الشرائية في المملكة المتحدة، انضم الممرضون والأطباء والمسعفون الى الإضرابات.



وصرح روبرت لورنسون من نقابة الأطباء البريطانية لوكالة فرانس برس أن «العديد من الزملاء يغادرون إلى بلدان أخرى أو يختارون وظائف أخرى لأن الراتب منخفض جدا لممارسة الطب».



وأضافت النقابة «إذا نجحنا في دفع رواتب أفضل للأطباء وتمكنا من جعل نظام الخدمة الصحية الوطنية مكانا أفضل للعمل، ستتحسن العديد من شروطنا لأنه سيكون لدينا ثغر أقل لملئها في جدول العمل».



وتابعت «سيتحسن الوضع بالنسبة الى الجميع بما في ذلك المرضى».



وفقا لأرقام ان اتش اس تم تأجيل 835 الف موعد طبي بسبب الإضرابات المختلفة منذ نهاية 2022.



مع الإضراب الحالي يتوقع أن يتجاوز العدد مليون موعد.



من جهة اخرى، قالت الحكومة البريطانية انها نقلت مهاجرين من بارجة بعد أقل من أسبوع من تسكينهم فيها عقب العثور على البكتيريا الفيلقية في إمدادات المياه على متن البارجة.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية «أظهرت عينات بيئية من منظومة المياه على البارجة مستويات من البكتيريا الفيلقية التي تتطلب مزيدا من الفحص».



وأضاف «كإجراء وقائي، يجري إنزال جميع طالبي اللجوء التسعة والثلاثين الذين وصلوا إلى البارجة، فيما تجرى فحوص أخرى».



ويمكن أن تتسبب البكتيريا المكتشفة في إمدادات المياه على البارجة في حمى الفيلق، وهي عدوى بالرئة تصفها خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأنها غير منتشرة، لكنها «خطيرة للغاية».



وقالت الحكومة إن أعراض الحمى لم تظهر على أي من الأفراد على متن البارجة وإنها تعمل بشكل وثيق مع وكالة الأمن الصحي وتتبع نصائحها بما يتماشى مع إجراءات الصحة العامة.



جاء ذلك فيما أظهرت أرقام رسمية نشرت الجمعة أن أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش على متن قوارب صغيرة، على الرغم من وعود الحكومة البريطانية بمكافحة هذه الهجرة غير الشرعية.



وبحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحكومة البريطانية، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا منذ العام 2018 الوصول بحرا إلى السواحل الإنجليزية 100715 مهاجرا.



وبدأ احتساب أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول على متن قوارب صغيرة عبر المانش إلى إنجلترا، وغالبيتهم انطلاقا من السواحل الفرنسية القريبة، في 2018 بعد إغلاق السلطات الفرنسية المداخل المؤدية إلى ميناء كاليه ونفق القناة.



ومع إغلاق هذه المداخل أمام المهاجرين بات عبورهم القناة إلى إنجلترا على متن شاحنات أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن شبه مستحيل، الأمر الذي دفع بالمهربين للاستعاضة عن هذا الطريق البري الآمن بالطريق البحري الخطر.