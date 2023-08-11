قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرتين فلسطينيتين يتم تنظيمهما كل أسبوع، ضد الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أربعة مواطنين على الاقل أصيبوا بالرصاص المطاطي، إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية «كفر قدوم» الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى كذلك لإصابة العشرات من المشاركين بالاختناق.



وأشارت إلى أن عددا آخر من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة «بيت دجن» الأسبوعية، شرق محافظة «نابلس» بشمال الضفة.



وأطلقت قوات الاحتلال المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بالاختناق.



من جانب آخر، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت عائلته التي تجمعت لتشييع جنازته في مخيم طولكرم للاجئين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن محمود جهاد جراد (23 عاما) «قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم».



وأكد قريبه اياد عبد الرحيم جراد لفرانس برس أنه قتل بعد دخول الجيش الاسرائيلي إلى المخيم.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن «مشتبها بهم أغلقوا الطرق وأطلقوا النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية» خلال المداهمة.

الى ذلك، خففت الشرطة الإسرائيلية صيغة الاتهام بالقتل الموجه لمستوطن يهودي يشتبه في ضلوعه في قتل فلسطيني في ما وصفته الولايات المتحدة بأنه «هجوم إرهابي».



وأظهر طلب جديد للحبس الاحتياطي قدمته الشرطة، ونشرته صحيفة «هاآرتس» أن يهيل إندور متهم «بالقتل العمد أو اللامبالاة الخبيثة» في إطلاق النار في الرابع من أغسطس الجاري على قصي معطان البالغ من العمر 19 عاما.



لكن على عكس طلبات الحبس الاحتياطي السابقة في القضية، لم يعد إندور متهما بالتصرف انطلاقا من «دوافع عنصرية» وهي إضافة تخول، بموجب القانون الإسرائيلي، للمحاكم حرية فرض عقوبات أشد في حالة الإدانة.