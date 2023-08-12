القاهرة - ناهد إمام

تطرح شركة تأمين حكومي في فروع البنك الأهلي المصري أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، غدا، بهدف تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، وسيتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، بحد أدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما، وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد والحد الأقصى لكل وثيقة خلال مؤتمر صحافي غدا الإثنين بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.



يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الحكومة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت 13 مليار دولار في أول 6 شهور من العام الحالي، واشتملت مبادرات تحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع.



كما تم إطلاق مبادرة سيارات المغتربين التي تسمح لهم بإدخال مركبات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي، وبلغت حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات للمصريين بالخارج ما يقرب من 900 مليون دولار حتى 24 مايو، وسجل نحو 167 ألفا من المصريين المغتربين بياناتهم للاستفادة منها، وفقا لبيانات رسمية.