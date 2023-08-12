عبدالكريم العبدالله

أكد استشاري الأمراض المعدية د.غانم الحجيلان، بأن المتحور الجديد "اي جي 5" من كورونا (أوميكرون) له أعراض خفيفة وأقل خطورة، إلا أنه من أكثر السلالات في سرعة الانتشار.

وذكر في تصريح لـ"الأنباء"، بأن التطعيمات لها تأثير كبير في تقليل الأعراض، متوقعا وجود زيادة في عدد الاصابات على مستوى العالم والكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، مطمئنا في الوقت ذاته الى انه لا داعي للقلق، بحيث ستكون الاعراض سريعة متمثلة في الحرارة وألالام في الجسم، داعيا كبار السن الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية لكي لا يتم نقل العدوى لهم.

ونوه الى أن الاعراض من هذا المتحور ستكون سريعة الزوال، مجدداً تشديده على الحرص أخذ الاحتياطات الاحترازية لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة و النساء الحوامل في آخر الحمل.

واشار الى أن المنظمات الصحية العالمية تنتظر وجود أي تحور جديد من هذه السلالة لمعرفة ما اذا كان له خطورة من عدمه ، لافتا الى أن الاحتياطات واجبه ، خاصة مع المتحورات والتي تأتي بالمفاجآت مثلما رأينا في المتحورات السابقة.