لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي الثابت

باهي أحمد



أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر سعود العمر قرارا بإضافة سرعات جديدة والتعديل على أسعار الانترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي ليصبح في الكويت 20 مستوى لسرعة الإنترنت بأسعار تبدأ من 60 دينارا، وتصل إلى 415 دينارا.



وفي المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 477/2023 قضى بأن تضاف سرعات جديدة للإنترنت وتعدل رسوم تعرفة جميع اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي ذات السرعات المتوافرة بالسوق ليكون الحد الأقصى للتعرفة السنوية كالتالي:



20 ميجابايت في الثانية بـ 60 دينارا سنويا، 40 ميجابايت بـ 80 دينارا، و60 ميجابايت بـ 110 دنانير، و80 ميجابايت بـ 150 دينارا، و100 ميجابايت بـ 200 دينار، و120 ميجابايت بـ 210 دنانير، و140 ميجابايت بـ 220 دينارا، و160 ميجابايت بـ 230 دينارا، و180 ميجابايت بـ 240 دينارا، و200 ميجابايت بـ 260 دينارا، و220 ميجابايت بـ 270 دينارا، و240 ميجابايت بـ 280 دينارا، و260 ميجابايت بـ 290 دينارا، و280 ميجابايت بـ 300 دينار، و200 ميجابايت بـ 320 دينارا، و320 ميجابايت بـ 340 دينارا، و340 ميجابايت بـ 360 دينارا، و360 ميجابايت بـ 380 دينارا، و380 ميجا بايت بـ 390 دينارا و400 ميجابايت بـ 415 دينارا.



وقضى القرار في مادته الثانية بأنه يجوز تحصيل ما لا يتجاوز نسبته 20% من قيمةالحد الأقصى للتعرفة السنوية في حال سداد قيمة الاشتراك بنظام الدفعات الشهرية، ويحظر على مزودى خدمات الانترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي تجاوز قيمة الحد الأقصى لتعرفة الاشتراكات المنصوص عليه، ولا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي، على أن يعمل بهذا القرار بداية من غد الأحد.