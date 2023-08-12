أصدر المدير العام بالندب في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.مشعل الزعبي قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 4 موظفين في الهيئة.

وجاء في القرار:

مادة أولى



يمنح الموظفون التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري رقم 307 لسنة 2021:

٭ بسمة محمد العازمي - مشرف أغذية.

٭ أنوار سالم عبيد العجمي - تقني تغذية.

٭ سالم محمد العجمي - مفتش أغذية.

٭ محمد ماجد الرشيدي - مفتش أغذية.

مادة ثانية



ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.