أصدر مدير عام البلدية قرارا بإضافة 132 نشاطا جديدا للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

وجاء في القرار:

مادة أولى



يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:



٭ الدعاية والإعلان - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ نشر وتوزيع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ البيع بالجملة للسلع الصيدلانية والطبية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة المستشفيات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة المراكز الطبية التخصصية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ البيع بالجملة للمصاعد والسيور الناقلة والأرضية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تشييد المباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ الإنشاءات العامة للمباني السكنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مقاولات التنظيف العام للمباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مقاولات تنظيف الطرق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ نقل النفايات والأنقاض - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تمديدات أنابيب الغاز - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ التطهير وإبادة الحشرات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مقاولات زراعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ اختبار وقياس المؤشرات البيئية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ التركيبات الكهربائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تركيب الأدوات الصحية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ البيع بالجملة لأجهزة التبريد والتكييف - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تركيب السيراميك والحجر والرخام والكاشي والقرميد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ النقل المائي البحري والساحلي للركاب - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تفريغ وتحميل السفن - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تموين البواخر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ خدمات تزويد القوارب والسفن بالوقود - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ وكالات النقل والشحن البحري - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ النقل المائي البحري والساحلي للبضائع المتنوعة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ الوساطة البحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ السياحة والسفر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ الشحن والتفريغ جوا - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مناولة الحمولة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إصدار دفاتر السفر البرية وإجازات المرور الدولية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ نقل مواد ثمينة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استقدام العمالة الفنية المتخصصة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية - محل - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مواد وأنظمة وأجهزة الاتصالات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ خدمة التراسل الصوتي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ خدمات الاتصالات الحديثة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تنظيم وتأجير الرحلات البحرية والبرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ المقايضة والتبادل التجاري للسلع والبضائع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ البيع بالجملة للكروت مسبقة الدفع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تجارة عامة ومقاولات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مكاتب التصدير والاستيراد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ وكيل ناقل جوي بيع مباشر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة وتطوير الأراضي والعقارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ المنتجعات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ وحدات تقاسم الوقت - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تقديم تسهيلات ائتمانية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ وكيل التمثيل التجاري - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات إدارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات اقتصادية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ الاستشارات المالية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات تسويقية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات إحصائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات تأمينية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات صناعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات علمية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات فنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات نفسية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات اجتماعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات تقنية المعلومات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات إعلامية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات لغوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات بحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات بيئية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات زراعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات الاقتصاد الزراعي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات في مجال الطيران - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات جيولوجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات بترولية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات نظم الغذاء والتغذية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات شرعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات قياس اللياقة البدنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات تكنولوجيا الاتصالات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات ميكانيكية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات كهربائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات آثار وتحف تاريخية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات فنون موسيقية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات تربوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات عقارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات هندسية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات الديكور - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات الوقاية من الحريق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات أمن وسلامة وإطفاء - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات بيولوجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ خدمات تقييم العقارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مكتب التخليص الجمركي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ المزادات في غير المحلات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ المؤسسات العلاجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ مكاتب تعقيب المعاملات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تعليم قيادة السيارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة المشاريع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة المرافق السياحية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة أملاك الغير - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ إدارة محطات الوقود - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ أنشطة البريد السريع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تأجير لوازم المناسبات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تصميم مواقع الكترونية (ويب) - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ فحص البضائع والمواد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ جرد وتسعير البضائع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تحصيل الفواتير إلكترونيا ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر POS - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تسجيل علامات تجارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ وكلاء خدمات تسجيل حق التأليف والترجمة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ وكلاء خدمات تسجيل النماذج الصناعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ الحفظ الالكتروني للمستندات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ استشارات تنمية الموارد البشرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ فتح وإنشاء معاهد أهلية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ فتح وإنشاء المدارس - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تعليم السباحة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ توصيل الطلبات الاستهلاكية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ توظيف وتأهيل العمالة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ تنسيق وصيانة الحدائق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ بيع وتركيب الشعر المستعار - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).

٭ جمع اللبان - مكتب في الأبنية التجارية

٭ جمع منتجات الأحراج غير الخشبية - مكتب في الأبنية التجارية

٭ أنشطة متنزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية) - مكتب في الأبنية التجارية - بمساحة لا تقل عن 2500 م2.

٭ تعليم قيادة السيارات - مكتب في الأبنية التجارية

٭ أدوات الصناعة البترولية - مكتب في الأبنية التجارية

٭ تنظيف السجاد - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.

تنظيف الستائر - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.

٭ تنظيف المفروشات - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.

٭ إصدار صحيفة دورية - مكتب في الأبنية التجارية.

مادة ثانية



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.