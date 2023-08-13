قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى انخفاض سيولة سوق العقار في يوليو الماضي مقارنة مع سيولة يونيو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 195.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 7% عن مستوى سيولة يونيو البالغة نحو 210.1 ملايين دينار، وأدنى بما نسبته 8.2% مقارنة مع سيولة يوليو 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 212.8 مليون دينار.



وتوزعت تداولات يوليو 2023 ما بين نحو 193.7 مليون دينار عقودا، ونحو 1.7 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 318 صفقة، توزعت ما بين 315 عقودا و3 وكالات.



وحصدت محافظة حولي أعلى عدد من الصفقات بـ 112 صفقة وممثلة بنحو 35.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 93 صفقة وتمثل نحو 29.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 6 صفقات ممثلة بنحو 1.9%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 112.2 مليون دينار، منخفضة بنحو -7.8% مقارنة مع يونيو 2023 عندما بلغت نحو 121.7 مليون دينار، وانخفضت قليلا نسبة مساهمتها إلى نحو 57.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.9% في يونيو.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 136.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بما نسبته -18.1% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 211 صفقة مقارنة بـ 244 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 532 ألف دينار مقارنة بنحو 499 ألف دينار في يونيو، أي بارتفاع بحدود 6.6%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 58.1 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 5.6% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2023) حين بلغت نحو 55 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 29.7% مقارنة بما نسبته 26.2% في يونيو.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 82.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بما نسبته -29.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا.



في حين ارتفع عدد صفقاته إلى 98 صفقة مقارنة بـ 83 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 592 ألف دينار مقارنة بنحو 663 ألف دينار في يونيو، أي بانخفاض بحدود -10.6%.



وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 23.7 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -29.1% مقارنة مع يونيو 2023 حين بلغت نحو 33.4 مليون دينار. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 12.1% مقارنة بما نسبته 15.9% في يونيو.



وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهرا نحو 35.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بنحو -33.5% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بالعدد ذاته لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو نحو 3 ملايين دينار مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 4.2 ملايين دينار، أي بانخفاض بحدود -29.1%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.5 مليون دينار في يوليو 2023.