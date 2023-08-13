يصادف 13 الجاري الذكرى المئوية الأولى لتدشين فندق كوباكابانا الأيقوني الفخم (كوباكابانا بالاس) في ريو دي جانيرو، المبنى الناصع والمواجه للمحيط الأطلسي الذي استحال رمزا للفخامة والسحر في البرازيل. ففي 13 أغسطس 1923، أحدثت النجمة الفرنسية ميستانغيت ضجة كبيرة عند تدشين هذا الموقع. ومذاك، تجول العشرات من نجوم العالم ورؤساء أو ملوك الدول في الصالات الفخمة أو الأجنحة السحرية أو الشرفة الشهيرة في الفندق بإطلالتها الخلابة على شاطئ كوباكابانا المشهور عالميا.

وقال المدير العام للفندق الفخم أوليسيس ماريروس لوكالة «فرانس برس» إن هذا الموقع «هو أكثر من مجرد فندق، إنه مؤسسة». ومشاهير كثر تعرض صورهم في معرض أعد خصوصا للاحتفال بالذكرى المئوية، في ممر يطل على صالة كبيرة، من بينهم: جوزفين بيكر، بوب مارلي، فريدي ميركوري، مادونا، والت ديزني، بريجيت باردو، روبرت دي نيرو، نيلسون مانديلا، والملكة إليزابيث الثانية.

والسجل الذهبي للزوار أقرب إلى وثيقة أثرية، محفوظة بعناية في حقيبة، إذ يتعين استخدام قفازات بيضاء لتصفح صفحاته المليئة بتواقيع كبار الشخصيات، من أمثال «الملك» بيليه، الذي رسم كرة تدخل مرمى كرة قدم. وصمم فندق كوباكابانا الفخم من جانب المهندس المعماري الفرنسي جوزيف جير، وهو مستوحى من الفنادق الرمزية المشيدة في بداية القرن الماضي على الريفييرا الفرنسية.