القاهرة - هالة عمران



تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية نهاية سبتمبر المقبل، وذلك تحت رعاية د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الجامعات التكنولوجية العشر على مستوى الجمهورية. وأوضح د.أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي أن الملتقى الذي يتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية يستهدف توعية الطلاب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للطلاب، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال أكبر الشركات والجهات المستفيدة، وتعريف قطاعات الصناعة المختلفة والقطاع الخاص بإمكانيات ومهارات طلاب الجامعات التكنولوجية، وبرامجها وثيقة الصلة باحتياجات الصناعة والتنمية.



وأشار الصباغ إلى أن الجامعات التكنولوجية تعمل على الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق التميز والإبداع والريادة العالمية، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.



وأفاد بأن منظومة التعليم التكنولوجي تحظى باهتمام الدولة باعتبارها حجر زاوية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في جميع المجالات الصناعية والزراعية واللوجستية والخدمية والسياحة والفندقة والتكنولوجيا الصحية، لافتا إلى أن برامج الجامعات التكنولوجية تعمل على إكساب الخريج مهارات ومواصفات تجعله على دراية كاملة بالمعارف المهنية، والنشاطات التشغيلية، كما تقدم الجامعات التكنولوجية برامج متنوعة في مجالات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية وتكنولوجيا الفندقة والمعلومات والاتصالات والميكانيكا والكهرباء والميكاترونكس والملابس الجاهزة والأطراف الصناعية بالإضافة إلى تكنولوجيا الأوتو ترونكس، وتكنولوجيا التشييد والبناء وصناعة الأخشاب وخدمات الأغذية والمشروبات وتشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والصناعات المعدنية.



وأكد أن الملتقى سيضم أهم الشركات المحلية والدولية والجهات والمؤسسات والوزارات التي ترتبط بمجالات عمل الخريجين من مختلف برامج الجامعات التكنولوجية.



من جانبه، قال د.محمد وطني رئيس اللجنة المنظمة لملتقى التوظيف إن الملتقى سيضم معرضا للمشاريع الابتكارية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وورش عمل تستهدف رفع مستوى وعي المجتمع والقطاعات الصناعية والجهات المستفيدة بالجامعات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل لخريجين الجامعات في المصانع والشركات المختلفة المنتظر مشاركتها بكثافة في فعاليات الملتقى، وكذلك سيكون الملتقى فرصة للتعرف على احتياجات الصناعة من العمالة والمهارات. ولفت رئيس اللجنة المنظمة للملتقى إلى أنه سيتم تكريم أوائل خريجي الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، وإلقاء الضوء على مجهود الوزارة والجهات المعنية من اجل تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال ورش عمل مصاحبة للملتقى، وكذلك خلق بيئة تعارف بين الخريجين ورجال الصناعة والتعرف على فرص العمل في السوق المصري، وتزويد الخريجين بالمهارات العملية والمعارف اللازمة لممارسة العمل في المهنة. بدوره، أكد د.فرج رجب مقرر اللجنة المنظمة، أن الملتقى سيشهد مشاركة لفيف من الوزراء وممثلي عدد من الوزارات، كما سيتم عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل الملتقى وأجندة العمل بحضور مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي ولفيف من قيادات الجامعات التكنولوجية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.