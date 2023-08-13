يتطلع فريقا تشلسي وليفربول لتحقيق انطلاقة جيدة في مسيرتهما بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حينما يلتقيان اليوم على ملعب (ستامفورد بريدج) في المرحلة الافتتاحية لموسم (2023-2024).



وخلال المرحلة الأولى للبطولة، ستكون الأضواء مسلطة بلا شك على مواجهة «البلوز» وضيفه «الريدز»، حيث تستحوذ على الاهتمام الأكبر بين متابعي المسابقة العريقة، كونها تجرى بين اثنين من أندية الصفوة في المسابقة.



وسيكون النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على موعد مع صناعة التاريخ خلال اللقاء، الذي يخوضه ضد فريقه السابق، الذي دافع عن ألوانه خلال عامي 2014 و2015.



ويأمل صلاح في أن يحرز هدفا على الأقل في المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في 7 مواسم متتالية.



وبينما أنهى ليفربول مشواره في النسخة الماضية للبطولة في المركز الخامس، ليكتفي باللعب في بطولة الدوري الأوروبي، احتل تشلسي المركز الـ 12 في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤما.



وعقب رحيل المدرب المؤقت فرانك لامبارد عن تدريب تشلسي، تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المسؤولية في مايو الماضي، ليعود للمسابقة من جديد، بعدما سبق له تدريب توتنهام هوتسبير ما بين عامي 2014 و2019.



ويلعب اليوم أيضا برنتفورد مع توتنهام.



وفي افتتاح المرحلة، بدأ مان سيتي رحلته نحو أن يكون أول فريق يفوز باللقب لأربع مرات متتالية بأفضل طريقة بعد فوزه الكبير على مضيفه العائد بين الكبار بيرنلي 3-0.



وسجل ثلاثية «السيتي» كل من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (4 و36) ورودريغو هيرنانديز «رودري» (75).



ونجح أرسنال في عبور محطة ضيفه نوتنغهام فوريست على ملعب «الامارات» بهدفين سجلهما كل من إدوارد نكيتياه (26) وبوكايو ساكا (32) مقابل هدف سجله تايو أيونيي (83).



وتأخرت انطلاقة المباراة لمدة نصف ساعة بسبب وجود خلل تقني في نظام التذاكر الالكترونية، وهو ما أدى لعدم دخول عدد كبير من الجماهير للملعب.