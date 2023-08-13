مني الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالميا، بخسارته الأولى بعد 14 فوزا متتاليا، أمام الأميركي تومي بول 6-3 و4-6 و6-3، في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية الألف نقطة للماسترز في التنس الذي شهد أيضا خروج الروسي دانييل مدفيديف الثالث.



وهذا العام الثاني يقصي بول الإسباني الشاب في كندا، وقد وضع حدا لسلسلة انتصارات النجم المتوج بلقب ويمبلدون.



وهذه الخسارة الخامسة في 54 مباراة لألكاراز هذه السنة التي أحرز خلالها لقب 6 دورات.



وسيشـــارك ألكاراز الأسبوع المقبل في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز، قبل أن يدافع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى.



وفي أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز، يلاقي بول (المصنف 14 عالميا) الإيطالي يانيك سينر الفائز على الفرنسي غايل مونفيس 6-4 و4-6 و6-3.



وفي مباراة ثانية، أقصى الأسترالي أليكس دي مينور الروسي مدفيديف بمجموعتين 7-6 (9-7) و7-5.



ويلاقي دي مينور في نصف النهائي الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش الفائز على الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-4 و6-2.