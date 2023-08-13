وقع الجناح عثمان ديمبيليه، بطل العالم 2018 مع فرنسا، عقدا لخمس سنوات مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم قادما من برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة. وحمل ديمبيليه (26 عاما) ألوان برشلونة منذ 2017 وجدد عقده في 2022 حتى عام 2024.



واستغل سان جرمان بندا تحريريا في عقده يبلغ خمسين مليون يورو من أجل جذبه إلى الفريق المملوك قطريا.



وقال رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي «شغف وتصميم عثمان ديمبيليه وقت الانضمام إلى سان جرمان كانا رائعين ويناسبان السلوك المطلوب من كل لاعبي فريقنا».



من جهته، تحدث الجناح السريع، صاحب أربعة أهداف في 37 مباراة دولية في بيان لسان جرمان: «أنا سعيد جدا للانضمام إلى باريس سان جرمان وأتوق لحمل ألواني الجديدة».