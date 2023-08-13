

تعد المملكة المتحدة أكثر الدول تكلفة للشركات لاستقطاب المغتربين، حيث بلغ متوسط رواتب المغتربين (التي تضم حزمة المزايا) 441.608 ألف دولار في سنة كاملة خلال عام 2022. كما ارتفعت مزايا الموظفين بنسبة 4% لتصل إلى 167.594 ألف دولار، وهي الأغلى في العالم، حيث تمثل الرواتب أقل من خمس الحزمة الإجمالية. وبحسب استبيان لـ «MyExpatriate Market Pay»، تابع لشركة «ECA»، هذه أغلى دول العالم لاستقطاب الموظفين من الخارج، وبالتالي هي أفضل الدول للعمل فيها كمغترب:



1- المملكة المتحدة: 441.6 ألف دولار سنويا.



2- اليابان: 370.18 ألف دولار سنويا.



3- الهند: 354.03 ألف دولار سنويا.



4- الصين: 313.01 ألف دولار سنويا.



5- هونغ كونغ: 278.02 ألف دولار سنويا.



وبسبب تذبذب الدولار الأميركي، وعند احتساب الرواتب والأسعار بالدولار، شهدت أكثر من نصف المدن انخفاضا في التكاليف على الشركات، وبهذا تبقى اليابان الأفضل للمغتربين في آسيا، وبسبب ضعف الين الياباني تعتبر تكاليف عام 2022 في الدولة الآسيوية على الشركات أقل بنسبة 12% عن العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 9% هذا العام.