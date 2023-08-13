مبارك الساير: التعاون مع «اينوك» سيمكننا من تقديم أجود المنتجات مع الالتزام بجميع معايير الجودة الدولية

سيف الفلاسي: الشراكة تمثل انعكاساً حقيقياً لتميز نموذج أعمالنا وجودة المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا



وقعت مجموعة «الساير» ممثلة بوحدة أعمالها لقطع الغيار والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز، وذلك لتقديم منتجات اينوك المتطورة تقنيا، بما في ذلك الزيوت الصناعية والبحرية وزيوت السيارات، في سوق الكويت بغية تلبية احتياجات عملائها من المؤسسات.



وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة «الساير»، كلا من: الرئيس التنفيذي لمجموعة «الساير القابضة» في الكويت مبارك ناصر الساير، والمدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك برهان الهاشمي، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي.



حضر الحفل من مجموعة «الساير» كل من سعيد محمد تايه الشرفاء، نائب مدير عام قطع الغيار والاكسسوارات، وراجيف راجان، مدير أول مبيعات قطع الغيار والاكسسوارات، ويوجيش راثود، مدير التسويق والتسعير، بالإضافة إلى هشام كاظم، مدير المبيعات الإقليمية لدى اينوك.



وبهذه المناسبة، قال مبارك ناصر الساير: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة اينوك لما تحظى به من كفاءات معروفة بمجال زيوت التشحيم، وللمجموعة الواسعة من المنتجات التي تتيحها لإثراء عروضنا وخدماتنا في الكويت. معا يمكننا تقديم أجود المنتجات مع الالتزام بجميع معايير السلامة والجودة الدولية لضمان رضا العملاء».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا التعاون مع مجموعة الساير في شراكة تمثل انعكاسا حقيقيا لتميز نموذج أعمالنا وجودة المنتجات والخدمات التي نوفرها لعملائنا. إذ تأتي هذه الشراكة منسجمة مع التزام اينوك بتلبية طلب عملائها المتنامي على زيوت التشحيم عالية الجودة، وتؤكد أيضا حرص المجموعة على تسهيل إمكانية وصول العملاء إلى هذه المنتجات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، مع الالتزام بتبني أعلى المعايير الدولية ضمانا لحفاظ «اينوك للزيوت» على ريادتها عبر مختلف الأسواق الدولية خلال قادم السنوات».



وبموجب الاتفاقية، تعتزم «الساير» توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل تقديم منتجات اينوك المتطورة تقنيا، بما في ذلك الزيوت الصناعية والبحرية وزيوت السيارات، في سوق الكويت بغية تلبية احتياجات عملائها من المؤسسات.



بدوره، قال مدير أعمال قطع الغيار والخدمات اللوجستية في مجموعة «الساير» ديزموند ليو: «إن شراكتنا مع العلامة التجارية المعروفة اينوك ستساعدنا في تلبية الطلب المتزايد على زيوت التشحيم الصناعية، وخصوصا في قطاع الأعمال التجارية. ولا شك أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الطرفين نظرا لخبرة «الساير» في تلبية توقعات العملاء، وتزويدهم بخدمات أشمل، ومراعاتها لظروف السوق المحلية، بالإضافة إلى عروضها القوية».