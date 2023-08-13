حذرت من الحرائق في جزيرتي «ماوي» و«هاواي» ودعت إلى الابتعاد عن أماكن الحرائق فيهما والالتزام بتعليمات السلطات المحلية



دعت سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية المواطنين الكويتيين إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية يقوم بها أفراد مجهولو الهوية يدعون تمثيلهم القسم القنصلي ويطالبون خلالها بدفع مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي الأميركية لتسجيل الطلبة في الجامعات أو تصديق الشهادات وغيرها من الأمور التعليمية.



وأوضحت السفارة في بيان لها أنها «لا تقوم أبدا بالتواصل مع المواطنين سواء عن طريق الاتصال أو الرسائل الإلكترونية لطلب مبالغ مالية منهم بأي شكل من الأشكال».



وحذرت المواطنين من التعامل مع هذه الاتصالات والرسائل الإلكترونية وعدم التجاوب معها وألا يقوموا بدفع أي مبالغ أو مشاركتهم أي معلومات أو أوراق رسمية كصور جوازات سفرهم وصور بطاقاتهم المدنية أو شهاداتهم الأكاديمية أو أي إثباتات شخصية أو وثائق أخرى.



كما دعت المواطنين إلى التواصل مع السفارة (الشؤون القنصلية) في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات.



من جانب آخر، أهابت سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية بكافة المواطنين الكويتيين الموجودين بجزيرتي (ماوي) و(هاواي) الأميركيتين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق المشتعلة فيهما والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. ودعت السفارة في بيان لها المواطنين الكويتيين إلى ضرورة التواصل معها أو مع القنصليات العامة في لوس أنجيليس ونيويورك عند الضرورة على هواتف الطوارئ المخصصة لذلك على مدار الساعة وهي:

السفارة في واشنطن 0012022620758



القنصلية العامة في لوس أنجيليس 0013102793644



القنصلية العامة في نيويورك 0019172426688