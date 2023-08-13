

عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال د.علي ملا علي، عن تفعيل خدمة عمل «التقارير الطبية» باللغة العربية، وذلك عبر تطبيق «كويت_صحة» الإلكتروني اعتبارا من اليوم الاحد.



وذكر د.ملا علي في تصريح لـ «الأنباء» أن طريقة طلب التقرير الطبي باللغة العربية تبدأ بطلب ولي الأمر التقرير من خلال ادارة المستشفى عبر تعبئة الاستمارة مع احضار «البطاقة المدنية» للمريض وولي أمره.



وبين أن إدارة المستشفى تقوم بإدخال الطلب بتطبيق «كويت_صحة» وإضافة نسخ ضوئية من المستندات المطلوبة، ثم تقوم بإرسال طلب التقرير الى الطبيب (حسب التخصص والدور)، والذي بدوره يقوم بعمل التقرير واعتماده من الاستشاري المعالج ورئيس القسم ومدير المستشفى، وتقوم الادارة بإرساله لولي الأمر عبر التطبيق دون الحاجة الى مراجعة المستشفى.



وكشف د.ملا علي عن خطة قريبة لتتبع تقارير اللغة العربية والتقارير الإنجليزية عبر تطبيق صحة الكويت.