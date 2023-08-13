أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن الكويت حققت قفزات مهمة في مجال تنمية الشباب وتمكينهم بشتى المجالات حتى تصدرت (مؤشر تنمية الشباب) عربيا وإسلاميا وحلت في المرتبة الـ 27 عالميا.



وقال العيبان في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للشباب الذي يصادف الـ 12 من أغسطس سنويا، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة ودعمها وتهيئة كل السبل لتمكينها وزيادة مساهماتها في تنمية البلاد.



ولفت إلى حرص الدولة بدعم وتوجيهات القيادة السياسية على تسخير كل الإمكانات لتحقيق تطلعات الشباب وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا وثقافيا وعلميا وفنيا.



وأضاف أن اليوم الدولي للشباب الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1999 ويأتي هذا العام تحت شعار «أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام» يستهدف التوعية بدور الشباب كعنصر مهم في الوصول إلى حياة أكثر استدامة نظرا لما يمكن لهم تقديمه في هذا الجانب.



وأعرب عن الثقة في قدرة الشباب على قيادة المجتمعات لجهة التحول التدريجي نحو عالم مستدام صديق للبيئة ومنهم بطبيعة الحال الشباب الكويتي انطلاقا من تجاربه المتميزة في مجال التطوعي بهذا المجال.



وشدد على أهمية تضافر الجهود لمساعدة الشباب على القيام بدورهم الحيوي في الانتقال الناجح نحو عالم أكثر استدامة وإكسابهم المهارات اللازمة لتتماشى مع الاقتصاد الأخضر في ضوء أزمة المناخ التي يعيشها العالم وتستفحل عاما تلو الآخر.



وأشار الوزير العيبان إلى حرص الهيئة العامة للشباب على توفير البرامج الهادفة لتعزيز مهارات هذه الفئة في مختلف المجالات لاسيما (الخضراء) التي تسهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل تحقيقا لأهداف خطة الدولة التنموية (كويت جديدة 2035) والتزامات البلاد لجهة الحفاظ على البيئة.



وأفاد بأن هيئة الشباب تعمل على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الشبابي وتحقيق طموحات الشباب، مهنئا إياهم بمناسبة الاحتفال بيومهم الدولي الذي يجسد اهتمام العالم بهم والتأكيد على دورهم المهم في تنمية بلدانهم وتطورها.