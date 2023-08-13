

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اندلعت في ولاية هاواي، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.



راجـيـا سـمــوه للمصابين سرعة الشفاء والعافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.