أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فالح الرقبة قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية. وتضمن القرار:



مادة أولى: تلغى الفقرة الثانية من المادة 52 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها.



مادة ثانية: يستبدل بنص المادة 72 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي:



«يعين الوزير أعضاء اللجان من ذوي الخبرة لمدة سنتين، ولأي من هذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص من داخل المؤسسة أو خارجها، ويحدد الوزير مكافأة سنوية لا تتجاوز 3000 دينار لكل عضو من أعضاء هذه اللجان ومقررها، تصرف مقابل حضور الجلسات المنعقدة خلال السنة».



مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.