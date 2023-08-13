

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن المواد الغذائية كافة الواردة إلى البلاد ومنها الدقيق تمر بسلسلة من عمليات الرقابة والتدقيق والفحص من المختصين لديها قبل الإفراج عنها والسماح بتداولها.



وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن السماح بتداول المواد الغذائية لا يتم إلا بعد التأكد من مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة دوليا ومنها المواصفات القياسية الخليجية. وأهابت الهيئة بالجمهور عدم نشر مقاطع تتضمن ادعاءات مغلوطة حول جودة المواد الغذائية مع الالتزام بالرجوع إلى المصادر العلمية الموثقة وبيانات الجهات الرسمية.