يواصل طلبة المرحلة الثانوية (الصفين الـ 11 والـ 12) رحلتهم بتجربة العمل في الجمعيات التعاونية خلال فصل الصيف ضمن مشروع اتحاد الجمعيات التعاونية الهادف إلى استثمار أوقات فراغهم وإكسابهم الثقة في النفس وخبرات العمل.



ويستهدف المشروع المقام في نحو 30 جمعية تعاونية توفر جميعها وظائف متنوعة لمدة تصل إلى 4 ساعات يوميا استثمار الطاقات الشبابية وصقلها.



ويرمي مشروع التوظيف الصيفي المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمقام بتوجيهات من مجلس الوزراء، إلى إكساب الطلبة الخبرة التي تسهم في تأهيلهم لخوض غمار التجربة الميدانية مستقبلا.