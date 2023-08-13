عيسى الكندري: تكويت وظائف الدعم الإداري بنسبة 100% وتقنية المعلومات 100% و«القانونية» 91% و«المالية» و«التجارية» 96%

من تم التعاقد معهم من الوافدين على بند المكافآت «عقد الاستعانة بخدمات» طوال 25 عاماً منذ تأسيس المكتب في العام 1998 هم 18 موظفاً وتم إنهاء خدمات 2 منهم آخر عامين ويعمل المتعاقد معهم حالياً على هذا البند في وظائف «طباع - فراش - سائق - مندوب» وذلك للحاجة وطبيعة العمل

لم يتم تعيين أي وافد على العقد الثاني أو الثالث منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية

مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يقوم بتنفيذ خطط مجلس الخدمة المدنية وما يصدر من قرارات حول خطة أو إستراتيجية تطبيق سياسة التكويت

الموظف الكويتي يتم تعيينه على مجموعة الوظائف العامة وفقاً لترشيحات «الخدمة المدنية» حيث لا يتم تعيين الكويتيين بموجب عقود ولا يوجد مستشارون غير كويتيين يعملون في مكتب الوزير





سلطان العبدان



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ان مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة التزم بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الإحلال، حيث تبلغ نسبة الموظفين الكويتيين 98.5% باستثناء وظائف خدمية محددة. وقال الكندري ردا على سؤال للنائب شعيب شعبان ان الوظائف التي تم تكويتها تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 وظائف الدعم الإداري بنسبة 100%



ووظائف نظم وتقنية المعلومات بنسبة 100% والوظائف القانونية بنسبة 91% والوظائف المالية والاقتصادية والتجارية تم تكويتها بنسبة 96%. أما عن عدد الوافدين العاملين في المكتب الذين تم التعاقد معهم على بند المكافآت منذ صدور قرارات مجلس الخدمة المدنية فإن عدد من تم التعاقد معهم على بند المكافآت (عقد الاستعانة بخدمات) طوال 25 عاما منذ تأسيس المكتب في العام 1998 هم 18 موظفا، وتم إنهاء خدمات 2 منهم آخر عامين، ويعمل المتعاقد معهم حاليا على هذا البند في وظائف (طباع - فراش - سائق - مندوب)، وذلك للحاجة وطبيعة العمل.



وعـــن المـؤهـــلات والشهـــادات العلـمـيــــة للوافدين الذين عينوا، قال الكندري انه لم يتم تعيين أي وافد على العقد الثاني أو الثالث منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.



وعــن خـطــــــة أو استراتيجية تطبيق سياسة التكويت، شدد الوزير الكندري على ان مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يقوم بتنفيذ خطط مجلس الخدمة المدنية وما يصدر من قرارات في هذا الشأن، مؤكدا ان الموظف الكويتي يتم تعيينه وفقا للقانون على مجموعة الوظائف العامة ووفقا لترشيحات ديوان الخدمة المدنية، حيث لا يتم تعيين الكويتيين بموجب عقود.



وانه لا يوجد مستشارون غير كويتيين يعملون في مكتب الوزير. وفيما يلي التفاصيل:



الموضوع: الإجابة عن سؤال السيد العضو شعيب علي شعبان



بالإشارة الى كتابكم رقم (KNA-758-2023) المؤرخ 2023/7/11 والمرفق به نسخة من السؤال الموجه إلينا من السيد العضو شعيب علي شعبان بشأن تكويت الوظائف في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة منذ صدور قرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.



نود الإفادة بالآتي:



بالنسبة للبند الأول من السؤال المتعلق بعدد الوافدين العاملين في المكتب الذين تم التعاقد معهم على بند المكافآت منذ صدور القرارات المشار إليها في صدر السؤال:



٭ عدد من تم التعاقد معهم على بند المكافآت (عقد الاستعانة بخدمات) طوال 25 عاما منذ تأسيس المكتب في العام 1998، 18 موظفا، وتم إنهاء خدمات عدد 2 منهم آخر عامين، ويعمل المتعاقد معهم حاليا على هذا البند في وظائف (طباع - فراش - سائق - مندوب) وذلك للحاجة وطبيعة العمل.



بالنسبة للبند الثاني من السؤال المتعلق بنسبة الإحلال وتكويت الوظائف منذ صدور القرار رقم 2017/11 في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.



٭ التزم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن خدمة الإحلال، حيث تبلغ نسبة الموظفين الكويتيين 98.5% باستثناء وظائف (طباع - سائق - فراش - مراسل).



بالنسبة للبندين الثالث والسادس من السؤال والمتعلقين بالوظائف التي تم تكويتها:



٭ الوظائف التي تم تكويتها تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 المشار اليه كانت على النحو التالي:



- وظائف الدعم الإداري 100% وتمت الاستعانة بعدد 3 طباعين لحاجة العمل.



- وظائف نظم وتقنية المعلومات 100%.



- الوظائف القانونية 91% حيث لا يعمل في هذه الوظائف من غير الكويتيين سوى 4 موظفين.



- الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية 96% حيث لا يعمل في هذه الوظائف من غير الكويتيين سوى موظف واحد في مجال المحاسبة.



بالنسبة للبند الرابع من السؤال المتعلق بالمؤهلات والشهادات العلمية للوافدين الذين عينوا:



٭ لم يتم تعيين أي وافد على العقد الثاني أو الثالث منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.



بالنسبة للبند الخامس من السؤال والمتعلق بوجود خطة أو استراتيجية لتطبيق سياسة التكويت.



٭ مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يقوم بتنفيذ خطط مجلس الخدمة المدنية وما يصدر من قرارات في هذا الشأن وفقا لما ورد في البند ثالثا.



بالنسبة للبند السابع من السؤال والمتعلق بعدد الوافدين الذين انتهت خدماتهم ثم أعيد تعيينهم مرة أخرى:



٭ تم إنهاء خدمة 4 من الموظفين ونظرا لحاجة العمل، فقد تم إعادة التعاقد مع ثلاثة منهم على بند الاستعانة بخدمات وجميعهم يعملون بوظيفة (طباع).



بالنسبة للبند الثامن من السؤال والمتعلق بعدد الكويتيين الذين سيتم قبولهم على بند العقود خلال العام الحالي:



٭ الموظف الكويتي يتم تعيينه وفقا للقانون على مجموعة الوظائف العامة ووفقا لترشيحات ديوان الخدمة المدنية، حيث لا يتم تعيين الكويتيين بموجب عقود.



البنـــد التـاســـع من السؤال والمتعلق بوجود مستشارون غير كويتيين يعملون في مكتب السيد الوزير:



٭ لا يوجد مستشارون غير كويتيين يعملون في مكتب الوزير.