

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الاتصالات ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، جاء كالتالي:



نمـــى الـــى علـمـــــي ان مؤسسة الموانئ الكويتية قد أعلنت بتاريخ 9/1/2022 عن شغل وظائف بالمؤسسة للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة وفقا للتخصصات المدرجة بإعلان التوظيف ومنذ ذلك التاريخ لم يتم أي جديد بخصوص ذلك الإعلان.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - يرجى تزويدي بصورة ضوئية لآخر إعلان لمؤسسة الموانئ الكويتية بشأن توظيف الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم (سنتان بعد الثانوية) في مختلف التخصصات، متضمنا الشروط والمتطلبات الخاصة بالتوظيف؟



2 - نمى الى علمي انه قد تم الإعلان عن شغل وظائف بالمؤسسة في غضون شهر يناير 2022، إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من الإعلان والشروط الخاصة بالتقديم مع بيان عما اذا كان قد تم نشر ذلك الإعلان بالجريدة الرسمية والجرائد اليومية من عدمه.



3 - يرجى تزويدي في حالة صحة ذلك الإعلان بعدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف المعلن عنها مع بيان تفصيلي بالمؤهلات الجامعيـــة والشهادات الحاصليــن عليها وكذلك الوظائف المرشحيـــن لها وفقا لكل تخصـص على حدة.



4 - يرجى تزويدي في حالة صحة ذلك الإعلان بالإجراءات الخاصة بتقييم المتقدمين للوظائف المشار إليها كالاختبارات وأنواعها والمقابلات الشخصية ومعايير المفاضلة الخاصة للاختيار النهائي للمتقدمين.



5 - ما الجهة التي أعدت اختبارات القبول؟ ما بيان عما اذا كان قد تمت مقابلة المتقدمين من عدمه، وهل تم استثناء أحد المتقدمين من خوض تلك الاختبارات من عدمه؟



6 - يرجى تزويدي بأسماء لجنة مقابلة المتقدمين ومسمياتهم الوظيفية وصلاحيتهم في إجراء تلك المقابلات.



7 - ما مدى صحة توجه أعضاء اللجنة بإلغاء بعض الطلبات واستثناء البعض؟



8 - ما سبب عدم تسكين الوظائف المعلن عنها حتى تاريخه على الرغم من مرور عام ونصف العام من تاريخ الإعلان المزعم؟ مع تزويدي بسبب التأخير.