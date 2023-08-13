

وجه النائب مهلهل المضف سؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، جاء كالتالي:



يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - ما الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن مخالفة القانون رقم 18 لسنة 2020 والسحب من احتياطي الأجيال لعقد استشاري يخص خطة التعاقب الوظيفي، وهل تمت إحالة المخالفين الى جهات التحقيق مع تزويدي بما يثبت ذلك؟



2 - صورة ضوئية من عقود الموظفين الخاصة في الهيئة العامة للاستثمار مع بيان التالي: الاسم، المسمى الوظيفي، الراتب، التقييم، المكافأة، وآلية تعيينهم، السند القانوني لتعيينهم، وآلية تجديد عقودهم، صلاحياتهم بالاستثمار بالشركات والصناديق وغيرها؟



3 - أسباب عدم شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص؟



4 - هل استوفى كل من يشغل حاليا بالوكالة الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف؟



5 - خـبـــــرات المدراء التنفيذييـــن وبطاقــــات الوصف الوظيفي لكــــل وظيفة؟



6 - مـــا الصلاحيــــات الممنوحة للعضو المنتدب والمـــدراء التنفيذييـــن وخصوصا تلك للاستثمار دون الرجوع لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة مع بيان ذلك وفقا للآتي: الاسم، المسمى الوظيفي، الصلاحيات الممنوحة، الحد الأعلى لأخذ قرار الاستثمار دون الرجوع للمستويات الإدارية/ الرقابية العليا؟



7 - من ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز وما آلية تعيينه؟ هل توجد معايير للاختيار مع تزويدي بما يثبت ذلك؟



8 - ما أسباب بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة مرسيدس بنز؟



9 - ما (نسبة %) حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة مرسيدس بنز؟ وكم تبلغ قيمتها عند الشراء وعند البيع، مع تزويدنا بما يثبت ذلك؟



10 - ما حقيقة الضرائب المطلوبة لقاء التخارج من هذا الاستثمار؟ مع بيان ذلك بالأرقام والمستندات الرسمية والدراسات الاقتصادية التي بُني عليها هذا القرار؟



11 - ما الاجراءات التي تم اتخاذها بعد ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن عدم وجود استراتيجية الاستثمار؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك؟



12 - هل توجد سياسة تخارج من الاستثمارات؟ مع تزويدنا بالنسخة المعتمدة من مجلس الادارة وتاريخ اعتمادها؟



13 - ما دور الهيئة في الإفصاح والشفافية عن استثماراتها وأعمالها؟ مع تزويدنا بالسياسات الخاصة بذلك مع اعتمادها وتاريخ اعتمادها؟



14 - هل يتم التعامل مع المكافآت المتحصلة لممثلي الهيئة في مجالس الإدارات كمال عام يدخل خزينة الدولة؟ اذا كانت الإجابة بالنفي مع تزويدنا بالرأي القانوني المدعم لذلك وأساس الاعتماد عليه وتاريخ هذه الفتوى من إدارة الفتوى والتشريع، إن وجدت؟



15 - هل لعضو مجلس الادارة، أو العضو المنتدب، أو المدراء التنفيذيين أو مساعديهم (مدراء الإدارات) أي عضويات لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار في مجالس الشركات والبنوك؟ مع بيان عددها وأساس الاختيار جميع الاستثناءات إن وجدت وتاريخ اعتمادها ومن قام باعتمادها والسند القانوني لكل اعتماد؟



16 - ما الحد الاقصى لعدد العضويات الممنوحة لعضو مجلس الادارة الممثل للهيئة العامة للاستثمار، وهل يشمل الشركات والبنوك والصناديق داخل الكويت وخارجها، وهل له حصة، أو نسبة أو راتب شهري، أو أي مزايا نقدية أو عينية أخرى بخلاف المكافأة، مع تزويدي بالسند القانوني لكل هذه المزايا؟



17 - جدول يبين أعلى 10 مكافآت قد تحصل عليها الأعضاء نظير عضويتهم آخر سنتين وبيان عدد العضويات والمميزات الممنوحة لهم (نقدي غير نقدي) وأسماء المؤسسات الذي يمثل الهيئة بها كعضو مجلس ادارة والمنصب الذي تقلده؟



18 - ما المعيار الذي ينظم تصنيف المطلعين (موظف بالهيئة أو عضو مجلس إدارة) على بيانات الشركات والمؤسسات التي تملك بها الهيئة مقعدا أو أكثر في مجلس الإدارة، وخصوصا المدرجة وما الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم قيام من يطلع على هذه المعلومات من التداول والكسب غير المشروع؟



19 - ما يثبت السرية على كل بند من السؤال الموجه لكم والآراء القانونية المعتمدة من الفتوى والتشريع في حال الامتناع عن الإجابة بسبب السرية؟