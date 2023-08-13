في إطار حرص البنك الدائم على نشر ثقافة التطوير التكنولوجي وتنظيم فعاليات مختصة بتنمية التفكير الإبداعي، أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته مسابقة «رحلة في الكويت» الروبوتية التي ينظمها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 10 سنوات.



وبهذه المناسبة، فإن التسجيل مفتوح لعملاء وغير عملاء «التجاري» من هذه الفئة العمرية من اليوم (الأحد)، حيث يبدأ الاستعداد والتدريب للمسابقة يوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 6 أيام حتى الخميس 31 الجاري.



ثم تنطلق فعاليات المسابقة والتصفيات الأولية يوم 1 سبتمبر، وتكون التصفيات النهائية وتكريم الفائزين يوم 2 سبتمبر 2023 في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ويسر «التجاري» توجيه الدعوة لعملاء «حسابي الأول» للأطفال من الفئة العمرية المذكورة للمشاركة في المسابقة.



وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: «يحرص البنك التجاري الكويتي على تنظيم وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات التي تنشر الثقافة خاصة للأطفال، ومنها بالطبع رعايته المسابقة الروبوتية «رحلة في الكويت»، متمنية لجميع المشاركين النجاح والاستمتاع في هذه المسابقة، حيث إنها تهدف إلى تشجيع الأطفال على الإبداع والتفكير، ودفعهم نحو مجالات متعددة في الصناعات والتكنولوجيا». كما نوهت الورع في هذا الصدد، إلى أن رعاية البنك لهذه الفعالية تأتي ترسيخا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.



من جانب آخر، قال مدير مكتب الاتصالات والتسويق والعلاقات العامة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع راكان فالح، وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ان مسابقة «رحلة في الكويت» تهدف إلى تحفيز الأطفال على برمجة الروبوتات وتوجيهها للتجول في متاهة تحتوي على معالم متميزة في الكويت، ويتم وضع مهام محددة للروبوتات عند هذه المعالم، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم في تقنيات البرمجة وحل المشكلات.



وأضاف فالح: «المسابقة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز ثقافة التطوير التكنولوجي والعلوم المتكاملة بين الأطفال، ونحن ممتنون بالتعاون المشترك مع البنك التجاري الكويتي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي في تقديم هذه الفرصة المميزة للأطفال للاستفادة من مواهبهم واكتشاف إمكانياتهم».