

ضـمـن مسـؤولـياته المجتمعية، وفي إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يحرص بنك الخليج على تعريف عملائه بالقنوت السليمة للادخار والاستثمار، وذلك من خلال جميع قنواته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني وسائل الإعلام المختلفة.



ويأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة، للعام الثالث على التوالي في حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.



وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج عبدالمحسن النصار أن الادخار هو توفير جزء من المال لاستخدامه لاحقا، أما الاستثمار فهو تخصيص مبلغ مالي ووضعه في منتج أو خدمة بغرض الحصول على أرباح، مشيرا إلى أن البنوك الكويتية توفر لعملائها خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن تساعدهم على إدارة استثماراتهم وزيادة عائداتهم.



وأشار إلى أن البنوك توفر لعملائها الخدمات والمنتجات التالية:



الودائع والصناديق الاستثمارية



الوديعة الاستثمارية هي مبلغ مالي يودعه العميل في حساب لدى البنك، ليقوم باستثماره بهدف تحقيق عوائد للعميل على ذلك المبلغ خلال فترات زمنية معينة، ويحق للعميل استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد. أما الصناديق الاستثمارية فهي أداة استثمار مشترك، تتيح استثمار أموال المشاركين بهدف تحقيق الأرباح لهم، ويدير الصندوق مدير مختص بهذا الدور مقابل رسوم محددة. وتتنوع مجالات استثمار هذه الصناديق، لتشمل الأسهم والسندات، والبضائع، وأسواق النقد، وغيرها.



حسابات التوفير الاستثمارية



حساب التوفير هو حساب يودع فيه العميل المبالغ التي يرغب بادخارها ويقوم البنك باستثمارها وإيداع العوائد في ذات الحساب خلال فترات زمنية محددة، ويختلف عن الوديعة في إمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت.



وذكر النصار أن خدمة «وايز» من بنك الخليج توفر العديد من المزايا الاستثمارية في الأسواق العالمية المتنوعة بطريقة آمنة وسهلة وبأقل تكلفة، وهي متوافرة عبر منصة إلكترونية تمكن العميل من الوصول إليها بكل سهولة ومتابعة أداء استثماراته من أي مكان وزمان. كما أنها تساعد العميل على تحقيق كل أهدافه المالية وتنمية ثروات خلال الفترة الزمنية المحددة.