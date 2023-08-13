ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» على قافلة مبيت للجيش السوري في دير الزور شرق سورية مساء الخميس إلى 33 قتيلا ليرتفع إلى أكثر من 48 قتيلا من عناصر الجيش في عمليات للتنظيم في شهر أغسطس وحده، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر إعلامية.



وبحسب ما نقل المرصد عن مصادره فإن حصيلة الخسائر البشرية على خلفية عملية تنظيم داعش الأخيرة في البادية السورية ارتفعت إلى 33 قتيلا في أعنف هجوم منذ مطلع العام الجديد، حيث استهدف التنظيم قافلة فدمر حافلة وأصيبت الثانية بالرصاص لكنها تمكنت من عبور الكمين على طريق دير الزور - حمص، وتوقع المرصد أن يرتفع عدد القتلى مجددا لوجود جرحى بعضهم بحالات خطرة، في حين نجت حافلتان.



وتبنى تنظيم داعش الهجوم، وفق ما نقلت وكالة «أعماق» التابعة له عبر حسابات على تطبيق تليغرام. وقال إن عناصره «نصبوا كمينا محكما (...) لحافلتين عسكريتين» قبل أن يستهدفوهما «بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية»، ما أدى إلى احتراق حافلة وإعطاب الأخرى.



ووثق المرصد حصيلة قياسية لعدد القتلى من السوريين ضمن البادية بسبب عملية التنظيم بلغت 412 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، منهم 235 من الجيش والميليشيات الموالية له، من ضمنهم 37 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 106 عمليات لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، إضافة إلى 157 مدنيا بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.



وتساءل مدير المرصد رامي عبدالرحمن عن عدم استهداف عمليات داعش لأي من عناصر حزب الله اللبناني والقوات الإيرانية.



وقتل 10 عناصر من الجيش والمسلحين الموالين له الأسبوع الماضي جراء استهداف عناصر التنظيم لحواجز عسكرية في محافظة الرقة وسيطرتهم لساعات على بلدة معدان الأسبوع الماضي.



وقضى 7 آخرون مطلع الشهر الجاري في هجوم شنه التنظيم على قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي (وسط) الذي يشكل امتدادا للبادية المترامية.