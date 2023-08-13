اتهم حاكم ولاية فلوريدا والمرشح الرئاسي رون ديسانتس منافسه دونالد ترامب بعدم احترام العملية السياسية في الحزب الجمهوري بسبب رفض الرئيس السابق التوقيع على تعهد بدعم المرشح النهائي للحرب لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2024.



وقال ديسانتس للصحافيين مساء أمس الأول «لا يمكنك أن تقول إن البلد يسير في الاتجاه السيئ، وهو ما نعتقده جميعا، وفي نفس الوقت تقول إنك ستبتعد ولا تحرك ساكنا».



وسلم حاكم ولاية فلوريدا التعهد الموقع إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مؤخرا، وهي عبارة عن وثيقة طلبت رئيسة الحزب رونا مكدانيل من المرشحين توقيعها إذا كانوا يرغبون في الظهور على خشبة المسرح لأول مناظرة للحزب الجمهوري في 23 أغسطس الجاري في ميلووكي بولاية ويسكانسون.



وأضاف ديسانتس «لقد صوت للجمهوريين طوال حياتي.. وعلى الرغم من ذلك، فأنا واثق من أنني سأكون المرشح لكن في نهاية اليوم، كما تعلمون نحترم العملية السياسية ولا يمكنك أخذ كرتك والعودة للمنزل، الأمر لا يتعلق بك فقط.. إنه يتعلق بمهمة أكبر علينا إنجازها للأميركيين».



وكان ترامب قد تعهد بعدم التوقيع على هذا التعهد، وذلك خلال مقابلة مع مضيف Newsmax إريك بولينغ قبل أيام، مشيرا إلى وجود عدد من المرشحين في المجال الجمهوري الذين لم يوافق عليهم أبدا لمنصب الرئيس.



وقال ترامب: لن أوقع على التعهد. لماذا أوقع تعهدا؟ يمكنني تسمية ثلاثة أو أربعة أشخاص لن أؤيدهم لمنصب الرئيس. لذا هناك مشكلة.



وكشف الرئيس السابق خلال المقابلة نفسها عن أنه سيعلن لاحقا قراره بشأن المشاركة من عدمه في المناظرة الأولى.



وسينضم ديسانتس إلى المسرح في المناظرة الجمهورية المرتقبة برفقة رجل الأعمال فيفيك راماسوامي وحاكم ساوث كارولينا السابق نيكي هايلي والسيناتور تيم سكوت وحاكم نورث داكوتا دوج بورغوم وجميعهم وقعوا على القسم واستوفوا متطلبات الاقتراع وجمع الأموال للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.



وأشار نائب الرئيس السابق مايك بنس أيضا إلى أنه يعتزم أيضا توقيع التعهد.