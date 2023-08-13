القاهرة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن



تطرح شركة تأمين حكومي، في فروع البنك الأهلي المصري، أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، غدا، بهدف تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، وسيتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، بحد أدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما، وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد والحد الأقصى لكل وثيقة خلال مؤتمر صحافي غدا الإثنين بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.



من جهة اخرى، أكد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني، أن مشروع قانون معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر يحقق المساواة الكاملة بين المستأجرين للوحدات السكنية سواء من المصريين في الداخل أو المستأجرة من جانب العاملين في الخارج، موضحا أن سداد الزيادات الجديدة ستكون بصورة موحدة بالجنيه المصري فقط،



ونفى السجيني الشائعات التي يرددها البعض من ان الملاك يطالبون المستأجرين للوحدات السكنية من المصريين في الخارج بسداد الزيادات أو مجمل الايجار المستحق بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، وقال انه لا صحة لهذا على الإطلاق، وان المساواة هي المعيار الحقيقي لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية.