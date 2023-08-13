أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، عن أسماء الفائزين الخمسة في السحب الأول على جائزة «أبحر حول العالم مع KIB»، خلال شهر يوليو، وهم كل من: علي مبارك علي هادي الشهري، ممدوح عبدالهادي محمد عبدالهادي، علي أحمد محمد الكندري، نجوى معرفي وعلي السيحان.



يأتي ذلك ضمن حملته المميزة «مواسم من المفاجآت»، وهي واحدة من الطرق العديدة التي يسعى البنك من خلالها إلى تعزيز تجربة عملائه المصرفية مع مجموعة واسعة من العروض والمزايا والمكافآت الحصرية على مدار العام.



وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: «يسرنا أن نتقدم بالتهنئة الى الفائزين المحظوظين بهذه الجائزة الفريدة، ونتمنى لهم رحلة موفقة ومليئة بالتجارب الممتعة. ونحن نؤكد حرصنا على توفير مزايا وتجارب استثنائية لعملاء KIB حاملي بطاقات فيزا المتنوعة، بما يتجاوز توقعاتهم ويلبي احتياجاتهم طوال السنة». من جهتها، قالت رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر، آرتي ثانكي: «إننا نشهد ازديادا في انتشار ثقافة الدفع الرقمي والاستفادة من ميزة الدفع اللاتلامسي من بعد في كل أنحاء الكويت، ونقدر عاليا مثل هذه المبادرات والعروض الترويجية، مثل حملة مواسم من المفاجآت، التي يطلقها KIB لمكافأة عملائه من حاملي بطاقات فيزا، ودعم قطاع الأعمال المحلي، في آن معا».