كرم مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عيسى الحداد قسم خدمات الطيران الأجنبي في دائرة الخدمات الأرضية، وذلك لحصول محطة الكويت على المركز الأول لشهر مايو 2023 air India، بحضور مدير دائرة الخدمات الأرضية عبدالله الحويلة ونائب مدير الخدمات الأرضية مزيد المطيري.



وفي هذا الصدد، قال مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد: «الخطوط الجوية الكويتية دائما تحرص على أن تكون في المقدمة من خلال ما تقدمه من خدمات أرضية متميزة في المطار الكويت الدولي لتواكب بذلك أحدث المعايير الفنية والمواصفات العالمية التي تخص قطاع النقل الجوي التجاري سواء لشركات الطيران أو لركابنا الكرام».



وأضاف الحداد: «نكرم اليوم عددا من الموظفين المتميزين لدورهم البارز في توفير كل الوسائل المساندة والداعمة وسط أكثر من 80 محطة بين دولية وداخلية، وهو ما توج بحصولهم على المرتبة الأولى، ولا يسعنا اليوم إلا أن نفخر بهذه الإنجازات مع الحرص على الاستمرار في الوصول إلى مستويات الجودة في العمل والخدمة بما يخدم ناقلنا الوطني الخطوط الجوية الكويتية».



هذا، وأثنى الحداد على قسم خدمات الطيران الأجنبي برئاسة مدير خدمات ركاب الطيران الأجنبي عبدالرحمن الكندري وفريق العمل، على جهودهم المبذولة وأدائهم المتميز في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة التي تضع دائما الخطوط الجوية الكويتية في المقدمة، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة، وداعيا الجميع لأن يحذوا حذوهم في رفع اسم الطائر الأزرق عاليا.