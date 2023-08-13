استعرض بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبر جناح خاص في مجمع الأفنيوز، مزايا حملة بطاقات «بيتك فيزا» (بطاقتك.. بوابة أحلامك) للعملاء ورواد المجمع، ضمن اطار الاهتمام بالعملاء ومنحهم مميزات فريدة وتعزيز تجربتهم المصرفية. وتؤهل حملة «بطاقتك.. بوابة أحلامك» 15 عميلا للفوز برحلة من الأحلام عبر 3 سحوبات ستتم خلال فترة الحملة، ويحصل كل فائز على باقة سفر متكاملة تتضمن:



٭ رحلة ذهاب وعودة على درجة (رجال الأعمال) أو ما يعادلها للرحلات الدولية للوجهة المختارة.



٭ إقامة في فندق (5 نجوم) أو ما يعادله في المستوى.



٭ اصطحاب مرافق واحد.



٭ الاستقبال والمواصلات من وإلى المطار.



٭ مبلغ نقدي 2.000 دينار لمصروفات السفر.



٭ أنشطة متنوعة خلال فترة الرحلة (متوافرة في بعض الوجهات).



ويتيح «بيتك» الفرصة للفائزين لاختيار ما يناسبهم من الوجهات الـ 9 المتاحة، وهي:



٭ اليابان.



٭ الهند (دلهي، جايبور، أودايبور، مومباي).



٭ أميركا والمكسيك وكوبا (نيويورك، كنكون، هافانا، ميامي).



٭ إندونيسيا وسنغافورة وتايلند (بالي، سنغافورة، كاسموي، بانكوك).



٭ المالديف.



٭ إنجلترا (مانشستر، لندن).



٭ جنوب أفريقيا (جوهانسبيرغ، حديقة غروجر الوطنية، كيب تاون).



٭ مصر (الاسكندرية، شرم الشيخ).



٭ النمسا وسويسرا (زيوريخ، سان موريتز، جنيف).



وتستمر الحملة حتى يوم 18 سبتمبر المقبل، والفرصة متاحة أمام جميع عملاء «بيتك» حاملي بطاقة «فيزا» السحب الآلي، الائتمانية أو مسبقة الدفع للدخول في السحوبات مقابل كل عملية شرائية تتم بقيمة 1 دينار وأكثر.



ويحصل العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» الائتمانية أو مسبقة الدفع على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 د.ك من عمليات الشراء المحلية، أو التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية بالدينار الكويتي، بينما يحصل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 د.ك من العمليات الشرائية التي تتم خارج الكويت، أو التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية بالعملات الأجنبية.