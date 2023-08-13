أهمية الخضراوات الورقية في الحفاظ على صحة رئتيك



توصلت دراسة إلى أن تناول الخضراوات الورقية سيفضي إلى رئتين صحيتين ويساعد على درء الربو. وأظهرت الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K في دمائهم أكثر عرضة لضعف وظائف الرئة، ويقولون إنهم يعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والصفير عند التنفس. ويوجد فيتامين K في الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والبروكلي والزيوت النباتية.



ويلعب دورا في تخثر الدم، وبالتالي يساعد على التئام الجروح، لكن الباحثين لا يعرفون سوى القليل جدا عن دوره في صحة الرئة. وقام فريق من جامعة كوبنهاغن بتحليل حالة 4000 شخص شاركوا في اختبار وظائف الرئة، وأعطوا عينات من الدم، وأجابوا عن استبيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم.



واكتشفوا أن الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض الفيتامين K كان أداؤهم أسوأ في اختبارات وظائف الرئة وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وأن 44% أكثر قربا للقول إنهم مصابون بالربو و81% أكثر عرضة للإبلاغ عن الأزيز.



وينص موقع NHS على أن البالغين يحتاجون إلى ما يقرب من 1 ميكروغرام يوميا من فيتامين K لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وعلى سبيل المثال، يحتاج الشخص الذي يزن 65 كيلوغراما إلى 65 ميكروغراما يوميا من فيتامين K. ويقول الخبراء إنه يجب أن يتمكن الناس من الحصول على كل فيتامين K الذي يحتاجون اليه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.

المصدر: «ديلي ميل»

