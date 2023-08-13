منصور السلطان



ألقى رجال أمن الأحمدي من القبض على مواطن وإيرانيين ومصري يروجون المواد المخدرة في منطقتي المهبولة والفنطاس، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة.



وقال مصدر أمني، إن الوافد الإيراني ضبط عبر نقطة تفتيش في منطقة المهبولة وبحوزته 3 أكياس من الشبو والكيميكال بالإضافة إلى أدوات للتعاطي.



أما المواطن وهو من أرباب السوابق، فعثر معه أيضا على 3 أكيلس شبو وكيميكال وأدوات للتعاطي، فيما ضبط الوافد المصري في منطقة الفنطاس، وبعد محاولة هروب فاشلة وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش اعترف بأنه كان في طريقه لبيعها على أحد زبائنه.



هذا، وتمت إحالة الموقوفين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.